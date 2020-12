IL SINDACO CANNATA ACCENDE LE LUCI ANCHE ALL’OSPEDALE DI AVOLA

Rep: Non ci saranno i classici concerti, spettacoli e festeggiamenti. Non ci saranno i grandi momenti di convivialità, ma per Natale Avola sarà più illuminata del passato. La luce, intesa come un segno di speranza. Così il sindaco, Luca Cannata, questa sera andrà in via Siracusa per accendere simbolicamente l’ospedale “Di Maria” che sarà incorniciato di luminarie. Un colpo d’occhio per chi transiterà sulla strada Statale 115.

“Sarà il primo ospedale della Sicilia che si illuminerà a festa e, in un momento di grande emergenza sanitaria, sarà un segnale di speranza per i pazienti ricoverati, alcuni per problemi respiratori da covid – dice il sindaco Luca Cannata – ma anche un sincero riconoscimento al lavoro dei medici, infermieri e dell’intero personale sanitario, che oramai da febbraio sono impegnati senza badare a orari o riposi nella battaglia al coronavirus. Dovrà essere un Natale sobrio senza commettere scelleratezze che l’intera comunità poi potrebbe pagare a caro prezzo con il lockdown. E sarebbe un disastro sia dal punto sanitario sia in termini di vite umane e anche sotto il profilo sociale ed economico”.

L’amministrazione comunale di Avola non accenderà le luminarie soltanto nelle vie del centro ma anche nelle piazze Santa Lucia e San Sebastiano con la posa di due alberi e con le stelle in tutte le chiese. Uno spettacolo di luci per dare anche un sostegno alle attività commerciali, soffocate dalle chiusure per il contenimento della pandemia. “La decorazione luminosa del nostro ospedale – conclude Cannata – sarà il simbolo della salute che tutti stiamo cercando di tutelare”.