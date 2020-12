EDY BANDIERA: ABBIAMO CONTRASTATO IL COVID CON 30 MILIONI AGLI AGRICOLTORI, 5 AGLI AGROTURISMI E 15 MILIONI PER I PESCATORI

Edy Bandiera si sta per concludere l’anno del Covid, un anno che ci ha segnato tutti. La tua sintesi?

È indubbio che quest’anno ha messo a dura prova tutti i settori e tutti i comparti produttivi del Paese. Ciò detto, mentre, fortunatamente, il nostro comparto agricolo e ittico hanno subito colpi meno pesanti, seppur rilevanti, garantendo peraltro un approvvigionamento durante tutto il periodo del lockdown e confermando la straordinaria importanza dell’agroalimentare di qualità, ci sono altri comparti, come ad esempio quello agrituristico, florovivaistico o zootecnico, che hanno visto rallentare la propria attività e il proprio fatturato. Ragione per la quale, come Governo regionale, abbiamo destinato i giusti e concreti aiuti per mitigare le perdite subite. Abbiamo messo in campo infatti 5 milioni di euro, peraltro già erogati, per sostenere gli agriturismi e le fattorie didattiche colpite dall’interruzione delle attività causate dalla pandemia; 30 milioni di euro a favore degli agricoltori delle aree interne e delle zone montane e svantaggiate della Sicilia, che producono qualità ed eccellenze; 15 milioni per sostenere pescatori ed armatori siciliani che hanno visto rallentare o azzerare la propria attività di pesca.

Facciamo esclusivamente il punto sul tuo lavoro per Siracusa, sui fondi stanziati ed erogati. Partiamo dall’agricoltura

Per quanto attiene l’agricoltura, abbiamo destinato complessivamente alla provincia di Siracusa oltre 72 milioni di euro (€ 72.562.102,41). Nello specifico abbiamo erogato: circa 40 milioni di euro (€ 40.209.487,86) agli agricoltori per la conversione o il mantenimento dell’agricoltura biologica; oltre 13 milioni di euro (€ 13.656.083,77) per pagamenti agro-climatici per contrastare le criticità ambientali riscontrate sul territorio; 8 milioni di euro (€ 8.466.579,65) alle aziende agricole per investimenti volti all’ammodernamento del sistema produttivo, al miglioramento della competitività, all’aumento del rendimento globale; 3 milioni di euro (€ 3.231.382,16) per la diversificazione delle attività agricole, come agriturismi e agricoltura sociale; 2 milioni di euro (€2.375.112,12) ai giovani siracusani che, per la prima volta, hanno avviato un’azienda agricola; 2 milioni (€ 2.264.399,65) a favore degli agricoltori che svolgono la loro attività in zone soggette a vincoli e ricadenti nella rete Natura 2000, per il mantenimento dell’attività agricola zootecnica e la compensazione dei costi di produzione; oltre un milione di euro (€1.693.000,00) alle aziende agricole per la realizzazione di nuovi prodotti e/o processi e l’introduzione di nuove tecnologie; oltre 600 mila euro (€ 666.057,20) alle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, particolarmente colpite dalla crisi derivante dal Covid 19.

