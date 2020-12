DONATELLA APRILE PROMOSSA LASCIA SIRACUSA. CHI SARA’ IL NUOVO SOPRINTENDENTE?

Donatella Aprile viene promossa e torna nella sua amata Catania in pompa magna. Ovviamente viene revocata da Soprintendente di Siracusa e si apre la successione. Ma prima di ipotizzare i papabili si deve tener conto del presidente Nello Musumeci che per Donatella Aprile ha costruito un preciso percorso di cui la nomina a Siracusa era solo un a tappa. Oggi il disegno è stato compiuto, almeno in parte e per l’Aprile a Catania si profila anche un futuro pieno di soddisfazioni di carriera. La successione alla carica di soprintendente di Siracusa dovrebbe vedere naturali aspiranti i funzionari con il curriculum migliore e quindi i due direttori Lorenzo Guzzardi e Rita Insolia. Questo se tutto dovesse procedere secondo le regole. Ma c’è un altro interrogativo che arriva proprio dal governatore Musumeci che fino ad oggi ha inteso Siracusa come un personale giocattolo dove nomina e “snomina” a suo piacimento. Così potrebbe avere in mente anche un soprintendente di Siracusa che arriva da fuori, magari dalla sua Catania o da un’altra provincia, un fedelissimo comunque. Ovviamente speriamo che la nostra sia solo una malevola illazione e che le regole vengano rispettate anche perché Siracusa ha prestigiosi dirigenti dei beni culturali ed è ormai stanca di subire vessazioni da un presidente che ha votato e che fino ad oggi nelle carte siciliane l’ha trattata da due di coppe. Quarzo!

