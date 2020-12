CONCESSIONE AL BAR ASTRONAVE DEL MANIACE! GAFFE DELL’ASSESSORE, IL GIORNALISTA BIANCA S’INDIGNA, IL SINDACO DEL CGA GLI IMPEDISCE DI PARLARE

Come se nulla fosse poco fa, durante la conferenza stampa di fine anno al Vermexio, l’assessore all’Urbanistica pro tempore Sergio Imbrò ha comunicato che la concessione al titolare del bar astronave all’interno del Maniace è praticamente cosa fatta. La Soprintendenza è favorevole, l’assessore regionale pure, il dirigente comunale, Borgione, ne ha preso atto e la concessione è pronta. Manca solo la firma perché il patron del bar astronave deve pagare ancora qualche multa per la costruzione in difformità, ma la concessione è fatta. Il giornalista Toi Bianca, visibilmente sconvolto, ha cercato di fare il punto e quindi indignarsi per procedura, conclusioni e concessione, ma il sindaco del cga lo ha interrotto più volte con la gagliarda tesi “noi non c’entriamo nulla fanno tutti gli uffici”, io e l’assessore non abbiamo cercato nessuna soluzione (un istante prima l’assessore Imbrò aveva invece detto che lavorava da due mesi con la Soprintendenza per trovare la soluzione alla fine trovata e la concessione praticamente cosa fatta ndr). Bloccando Bianca e non facendolo parlare il sindaco del Cga ripeteva ancora “non abbiamo cercato soluzioni, hanno fatto tutto i funzionari”. Insomma, una quarzata degna di un atto comico da teatro in piazza. Il Bar astronave quindi resta, il sindaco del Cga vince la battaglia che iniziò come presidente della commissione Ortigia e l’amico del sindaco Zuccarello (insieme nella foto), proprietario di quella porcheria che disonora il castello di Federico, può gioire. L’ingiustizia trionfa! La città, la sua dignità, la sua storia escono sconfitte. I nuovi barbari – di casa anche alla Soprintendenza – sono gongolanti. Lo sfregio di Siracusa continua.

