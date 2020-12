CICCIO MIDOLO: DUE GOCCE D’ACQUA E TUTTA LA CITTA’ E’ IN TILT

Scrive l’ex assessore comunale Ciccio Midolo: Dopo aver fatto felici 10 ciclisti e se stesso il sindaco ha problemi ben più seri di quelli demenziali delle strisce pedonali targate follia. Qualcuno dei suoi fan dice che con queste strisce per terra – persino in viale Tica e in via Malta, da denuncia immediata – Siracusa riuscirà a salire dall’ultimo posto in graduatoria nella classifica della qualità vita dove il sindaco conta di presentarsi con 23 chilometri di pedonali. Poi chi fa le classifiche non ha idea di quello che ha combinato a Siracusa per tirare fuori questi 23 chilometri. Una furbata maldestra che mette a rischio la sicurezza di tutti i siracusani. In ogni caso adesso Italia, tornando alle cose serie, si sforzi di trovare una soluzione per evitare che 2 gocce d’acqua mettano in tilt la città intera. Bisogna pulire tombini e caditoie. Ha detto e scritto di averlo fatto, ma non è affatto vero visto che tutto è saltato, insomma ci sono strade scassate, allagate e pericolose. Aspettiamo che succeda il peggio?

