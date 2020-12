CAMBIAMENTI CHIEDE AL PREFETTO UN MAGGIORE CONTROLLO DEL TERRITORIO A PACHINO

Rep: Ancora una volta, purtroppo, Pachino è teatro di episodi di violenza inqualificabili.

Lo abbiamo detto in passato e lo ribadiamo, Pachino vive una perenne emergenza nelle emergenze, quello della sicurezza pubblica.

Ancora una volta un grave episodio criminale macchia la reputazione della nostra Pachino, abitata da cittadini onesti e laboriosi.

Soltanto degli irresponsabili possono fare quello che è stato fatto stanotte al PTE. L’unico presidio per la salute del territorio messo fuori uso da gente che non merita riguardo. Mettere in pericolo la vita dei sanitari e di tutti i cittadini è fatto che lascia inorriditi..

Questa città non potrà cambiare fino a quando si consentirà a questi soggetti di agire indisturbati, mettendo a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Il Direttivo di CambiaMenti è sempre più preoccupato ed invita, per l’ennesima volta, la Commissione Straordinaria e le forze dell’ordine a riservare maggiore attenzione alla città di Pachino.

Per questo motivo, Cambiamenti si rivolge al Sig. Prefetto di Siracusa perché convochi al più presto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per individuare urgentemente misure dirette al contrasto della micro e macro criminalità al fine di garantire un controllo serrato del territorio. È indispensabile porre fine a questi incresciosi episodi, che minano la serenità degli operatori sanitari e di tutta comunità cittadina e per questo serve con un cospicuo potenziamento delle forze dell’ordine, per poter assicurare un miglior e più capillare controllo del territorio.

La Presidente di CambiaMenti

Natalina Carmela Petralito