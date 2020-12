ALESSANDRO SPADARO: DISEGNIAMO LA NUOVA SIRACUSA SENZA FANATICI GRILLINI E LOBBY DI PARTITO

Alessandro Spadaro, se tu dovessi fare un quadro riassuntivo della politica siracusana cosa scriveresti?

Non essendoci nessuna narrazione è difficile fare una sintesi. Non c’è politica, si vivacchia e si fanno solo scelte non ponderate. È una domanda senza risposta, si assiste ad una politica dormigliona che attende… attende cosa? In questo panorama desolante l’unico che si dà da fare per fortuna è l’assessore regionale Edy Bandiera.

Hai lavorato tanto per Fdi che oggi è il tuo ex partito e non ti ha trattato nemmeno tanto bene. A Siracusa ci sono soggetti emergenti o si punta tutti sul carisma di Luca Cannata?

È evidente che il mio ex partito non ha punti di riferimento né in città né in provincia su cui fare affidamento. Basti pensare ad Augusta dove, nonostante vi sia la presenza di elementi della prima ora, uno su tutti Pietro Forestiere che si fregia di esserne dirigente nazionale e che ambiva alla candidatura a sindaco, il partito non ha presentato la lista alle scorse amministrative. È evidente che non ci sia altra soluzione che puntare tutto su Cannata.

Parliamo di te come imprenditore, di Valle di mare, di Tevere60. La lotta col Covid è impari o va anche peggio con i politici e gli amministratori che dovrebbero aiutarvi?

La lotta con il Covid è impari per tutti. La politica è assolutamente fuori dalla realtà. Il nostro settore, e parlo nello specifico dei ristoranti con somministrazione al tavolo, è penalizzato al 100 per cento da scelte illogiche, confusionarie, contraddittorie e direi anche inutili del governo nazionale.

Prime piogge, decine di strade scassate semopre più scassate e..le strisce ciclabili.

Le strade di Siracusa sono ridotte a mulattiere. Le corsie ciclabili le hanno realizzate senza aver sistemato il manto per cui oltre a essere inutili sono anche pericolose.

Siracusa è senza Consiglio comunale. Sembrava che la Regione fosse sul punto di migliorare una legge illogica e invece non è successo nulla…

E invece nulla. Anche se, comunque, gli effetti di una legge sullo scioglimento dei consigli comunali non sarebbero retroattivi. Il problema, e lo abbiamo già affrontato in queste colonne, è l’errore politico madornale di fare sciogliere il consiglio comunale. Ritengo che sia stato un regalo inaspettato alla amministrazione. Per qualsiasi amministrazione comunale agire senza il controllo politico e il confronto con il consiglio comunale è una manna dal cielo.

Ci colpisce molto la faccia tosta dei grillini, anche a livello locale il deputato Pasqua, dipendente Asp, che attacca l’assessore alla Sanità perché uno vale uno. Insomma, hanno massacrato l’Italia, la Sicilia e Siracusa e sono ancora lì a dire quarzate

A mio modestissimo parere i deputati grillini sono assolutamente inidonei a svolgere questo ruolo. La sanità regionale sta migliorando, ma certamente non possiamo pretendere miracoli. Invece di rivolgersi all’assessore alla sanità, la deputazione grillina dovrebbe tenere alta l’attenzione sulle somme destinate alla Sicilia ma non ancora erogate dal governo nazionale destinate al miglioramento della rete ospedaliera e al potenziamento delle terapie intensive.

Abbiamo fatto cento telefonate chiedendo i nomi dei deputati grillini di Siracusa e solo in tre conoscevano tutti e sei i nomi..

Se aveste chiamato anche me non avrei saputo rispondere. Sono sconosciuti ai più perché se ne fregano di farsi conoscere! Hanno avuto la fortuna di diventare deputati, senza neanche sapere come, ma non hanno mosso un dito per svolgere degnamente questo ruolo. Ne ricordo solo un paio ma non per fatti politici, perché so, conoscendoli, che sono diventati deputati grazie alla lotteria elettorale.

Il Pd non esiste a Siracusa, alle amministrative infatti non ha avuto un solo consigliere. Lo stesso Oltre non ha preso un consigliere, eppure Pd e Oltre hanno tre assessori in Giunta. Ma come funziona? Chi perde vince?

In realtà, avendo letto alcune dichiarazioni del neo segretario, mi pare di capire che in giunta il Pd non abbia nessun assessore. Gli assessori a cui allude pare siano tesserati Pd ma non sono mai stati indicati come assessori dal pd. Insomma, sono del pd ma il pd non li vuole in giunta. Per quanto riguarda Oltre, l’assessore Granata è in giunta sin dal ballottaggio e fa parte delle regole del gioco, chi perde sostiene uno dei candidati al ballottaggio. Sul fatto che chi perde vince, è paradossale ma è così. Se dovessimo fare una equazione tra consiglieri comunali eletti e giunta, nemmeno Italia dovrebbe essere sindaco. La legge elettorale va cambiata immediatamente. È una legge che falsa i risultati e rende le amministrazioni ostaggio dei partiti e dei consiglieri comunali. Ah! Qui non c’è più il consiglio comunale!!! Che fortuna!

Se hai una vena di ottimismo puoi dirci qualcosa di positivo, una speranza per Siracusa.

No. L’ottimismo in alcuni casi è sintomo di stupidità. Oggi bisogna essere consapevoli. Consapevoli di poter cambiare marcia modificando l’approccio che abbiamo con la politica. Bisogna partecipare alla vita politica e coinvolgere tutti coloro che hanno buone idee. Disegniamo una Siracusa nuova senza fanatici grillini e senza lobby di partito. Partiamo dalle idee e dalle persone libere e potremo diventare ottimisti.