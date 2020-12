A META’ DICEMBRE A PRIOLO IL TELESOCCORSO PER ANZIANI

Rep: In fase di bilancio e variazioni come prospettiva Priolo Gargallo abbiamo proposto tra le tantissimi altre iniziative IL TELESOCCORSO.

Siamo soddisfatti che l’iniziativa partirà per metà dicembre per questo ringraziamo il sindaco Gianni e il presidente del consiglio Alessandro Biamonte. Il Telesoccorso si associa all’acquisto dei TABLET l’obiettivo è sempre uguale diminuire il divario, non lasciare nessuno indietro è garantire i migliori servizi. Il telesoccorso è un servizio unico nel suo genere e di particolare efficacia con la sua presa in carico leggera e discreta che agevola la permanenza presso la propria abitazione delle persone anziane,sole e con problemi di salute garantendo loro tranquillità e sicurezza anche in presenza di fragilità. Un servizio unico e prezioso ancor più in questo periodo di isolamento generalizzato che ha imposto a tutti di limitare o sospendere le relazioni sociali, anche familiari.

In questa situazione sono gli anziani, tra i soggetti più fragili e maggiormente colpiti dall’emergenza, a richiedere tutta l’attenzione di coloro cui è affidata la loro cura. Ed è così che la Centrale del Telesoccorso diventerebbe se attivata con tutti i suoi operatori, la voce amica di questa emergenza, valorizzando quella relazione così necessaria in un tempo di isolamento e sospensione. La telefonata del telesoccorso è per tutti gli utenti potrebbe diventare un appuntamento particolarmente atteso che, al di là della verifica sullo stato di salute e sulle condizioni di necessità quotidiane, potrebbe diventare un intenso momento di confronto, svago e familiare convivialità. Il servizio è rivolto a:

➡️adulti e anziani residenti nel comune di Priolo Gargallo a rischio sociale e/o sanitario con più di 60 anni

➡️persone con meno di 60 anni in situazioni di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentate. Nei comuni ove è già attivo il servizio è diventato un punto di riferimento fondamentale per l’emergenza Covid.

“L’unicità del Telesoccorso sta emergendo con forza in un tempo di isolamento imposto come quello attuale, abbiamo la responsabilità di prenderci cura delle persone più fragili garantendo servizi che puntano al massimo” spiega Alessandro Biamonte , presidente del consiglio comunale.

Il consigliere Delfino