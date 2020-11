VINCIULLO: L’EX PROVINCIA INTERVIENE SULLA LENTINI-CARLENTINI-AGNONE

Rep: Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha aggiudicato definitivamente i lavori per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità sulla S.P. 47 Lentini – Carlentini – Agnone in corrispondenza del cavalcaferrovia. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. In particolare, l'importo totale di € 144.681,08 è così suddiviso: € 102.112,19 per lavori a base d'asta, € 39.950,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 2.618,26 per oneri per la sicurezza. Come si ricorderà, ha proseguito Vinciullo, l’opera, di pertinenza della ex Provincia, era stata inserita il 4 maggio 2017, quindi nella scorsa Legislatura, nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”. Finalmente, ha concluso Vinciullo, questo risultato è stato raggiunto e bisogna dare atto alla ex Provincia di avere portato a termine un ulteriore risultato importante che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza le nostre strade e, quindi, le vite nostre e, soprattutto, dei nostri figli, oltre che a rendere sempre più accogliente per i turisti il nostro territorio.

