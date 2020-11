VINCIULLO: AGGIUDICATI I LAVORI PER LA VIA DI FUGA DI PALAZZOLO ACREIDE

Rep: Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha concluso la procedura di aggiudicazione dei lavori di completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la Strada Statale 124 e la Strada Provinciale Palazzolo Acreide – Noto. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. I lavori, per l’importo complessivo di 1.534.165,81 euro, sono stati finanziati nella scorsa Legislatura e inseriti nel Patto per il Sud, lo ricordiamo per evitare che qualche sparviero possa pensare di fare qualche comunicato stampa cercando di accreditarsi il finanziamento dell’opera. I lavori effettivamente appaltati, non confusi come accaduto la volta scorsa con la Pedagaggi Carlentini, sono stati aggiudicati con un ribasso d’asta di oltre il 24 %. Adesso, ha proseguito Vinciullo, potranno finalmente iniziare i lavori, dopo 4 anni dal finanziamento dell’opera.

