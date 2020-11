STAMATTINA 1520 TAMPONI RAPIDI ANTI COVID ALL’ONP: UN SOLO POSITIVO

Rep. Un solo positivo a fronte di un numero di tamponi molto più alto rispetto a martedì scorso: ben 1.520. Il secondo turno di test anticovid, con il sistema “drive-in”, dedicato alle scuole siracusane ha dato un esito molto incoraggiante. Una settimana fa i positivi erano stati 9 su 639 tamponi. L’iniziativa è promossa dalla Regione attraverso l’Asp e si avvale della collaborazione del Comune, che partecipa con il suo sistema di protezione civile. Presenti sul posto il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore competente Sergio Imbrò. Oggi sono stati testati gli studenti, il personale docente e non docente e i genitori del liceo scientifico “Luigi Einaudi”. Negli spazi dell’ex ospedale neuropsichiatrico, nonostante la giornata di pioggia, sono stati montati 4 gazebo dove hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento prevenzione medico dell’Asp, con il direttore Ugo Mazzilli, e si sono alternati 40 volontari della Protezione civile comunale, che si avvale anche della consulenza medica dei dottori Angelo Giudice e Gaetano Scifo. Il lavoro è andato avanti fino al pomeriggio inoltrato grazie all’utilizzo delle torri faro delle associazioni di protezione civile oggi impegnate: Avcs, Ross, Croce Rossa, Templari e Cisom. Per lo screening sono stati utilizzati tamponi rapidi così da avere il risultato in pochi minuti; in caso di positività, è stato fatto un secondo test, questo di tipo molecolare.

