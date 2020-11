SORBELLO: L’UTERO IN AFFITTO OFFENDE GRAVEMENTE LA DIGNITA’ DELLA DONNA

Rep: “La lotta contro la violenza sulle donne comincia in famiglia e a scuola, educando i bambini al rispetto delle altre persone, sempre, in ogni occasione – dichiara il presidente provinciale del Forum Famiglie Salvo Sorbello – Ed invece troppo spesso cediamo alla facile non-educazione dei figli, che si convincono così del primato assoluto del proprio desiderio.

Ed inoltre è indispensabile contrastare con efficacia fatti che offendono la dignità della donna, come la pubblicità che si può purtroppo reperire facilmente online, corredata di prezzi, per la pratica aberrante dell’utero in affitto a pagamento, che è vietata nel nostro paese”.

Il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sostiene quindi l’istanza rivolta da Gigi De Palo e dal prof. Alberto Gambino, presidente dell’Italian Academy of the Internet Code e dell’Associazione Scienza e Vita, al Presidente Conte affinché l’AGCom, autorità creata per vigilare sul settore delle Comunicazioni ed intervenuta giustamente in passato per bloccare la pubblicità del gioco d’azzardo, quantomeno oscuri quei siti che promuovono una pratica tanto violenta per le donne e i bambini.

E’ infatti purtroppo reperibile in rete la pubblicità di aziende straniere che offrono prestazioni di “maternità surrogata”. Si ricorda che in Italia è vietata dall’art. 12 della legge 40 del 2004 sia la pratica che la pubblicità e la nostra Corte Costituzionale ha definito il reato di maternità surrogata una pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”.

“Ora – conclude Salvo Sorbello – se si interviene, giustamente, per bloccare pubblicità di un’attività lecita (come il gioco d’azzardo), tanto più si deve farlo per le pubblicità vietate di un’attività illecita come l’utero in affitto”.