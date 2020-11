SODDISFATTO IL SINDACO GIANNI: NULLA OSTA DELLA CORTE DEI CONTI AL DECRETO ZES. TUTTI AL LAVORO

Onorevole Gianni, siamo diventati arancione?

Questa è una vicenda vergognosa. La Sicilia arancione ed altre regioni che sono combinate molto, ma molto peggio di noi sono diventati gialle. L’unica giustificazione poteva essere che sono gialle perchè hanno l’ittero, ma purtroppo così non è. Scherzo, ma il mio è uno scherzo dal sapore amaro, ripeto la Sicilia è stata trattata in maniera vergognosa.

Che facciamo ora, aspettiamo il vaccino e basta?

Anche sul vaccino sono molto arrabbiato. E’ incredibile che intanto non si reperisca il vaccino anti influenzale che la Regione doveva acquistare in quantità molto ampia, intanto per garantire le categorie fragili che oggi sono ancora lì ad aspettare. Il vaccino anti influenzale è importante per gli anticorpi visto che riduce probabili effetti Covid.

Attendiamo visto che non c’è altro da fare, speriamo che vada diversamente per il vaccino anti Covid. Lei nel frattempo sappiamo che ha avuto interlocuzioni col ministro per il Sud, Provenzano

E’ vero, l’ho sollecitato più volte per le Zes che sono un veicolo economico e occupazionale che potrebbero costituire una valvola d’ossigeno molto importante per tanti comun i siciliani.

E il ministro cosa ha risposto?

Provenzano ha assicurato di aver fatto per il decreto sulle Zes tutti i passaggi e che infine il decreto era arrivato alla Corte dei conti dove era rimasto fermo..

Da fine luglio?

Esatto. Ieri comunque finalmente la Corte dei Conti lo ha esitato e quindi ora ci dobbiamo tutti dare da fare. Pensiamo a lavoro e sviluppo visto che per il Covid basta solo rispettare le regole e niente altro.

Ha visto la protesta della Prestigiacomo su Twitter per il ponte sullo stretto?

Ho fatto di più, ho seguito il suo intervento alla Camera e debbio dire che ha rappresentato benissimo la questione. Insomma, ho apprezzato il suo intervento, condivido, sulla necessità di costruire il ponte sono d’accordo con lei.