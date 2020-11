SALVO FERLITO: QUESTO GOVERNO HA AFFOSSATO L’ECONOMIA E HA RILANCIATO IL VIRUS

Era più che logico che prima o poi la protesta vera arrivasse dalla piazza, scremata dai black bloc e centri sociali, dalle forze vecchie e nuove, alla fine stremati dalle minchiate del governo e dagli inutili Salvini&Meloni, è arrivato il vaffa forte e chiaro dei commercianti di Bologna.

Piccole note a margine: se avessero voluto veramente fermare la pandemia i satrapi avrebbero dovuto fare poche e semplici cose:

1. Raddoppiare il servizio di trasporto pubblico utilizzando i pullman granturismo in rimessa ormai da mesi per assenza di mercato. Liberare i servizi di mobilità informale come Uber e 99pop.

2. Il contagio punta sulla Famiglia. Mandare gli anziani in villeggiatura, negli alberghi vuoti da mesi; sono lezioni che vanno realizzate a distanza, invece lo smart working è poco smart e pochissimo working.

3. Le unità di terapia intensiva sono inutili senza medici, non sono riusciti ad aumentare i posti letto e non sono nemmeno stati in grado di assumere medici ed infermieri. Hanno assunto invece circa 32.000 nuovi professori, nel rispetto del lavoro di tutti: ce li facciamo in brodo.

4. Pochi tamponi, centralizzati nelle mani di strutture disarticolate e inefficienti non danno l’esatto stato delle cose: potrebbe essere peggio, ma forse pure meglio. Nel dubbio i beoti chiudono tutto.

Questo governo è stato solo capace di affossare l’economia e rilanciare il virus.

Salvo Ferlito