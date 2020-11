RIDUZIONE DELLA RACCOLTA DELL’ORGANICO: IL PROBLEMA LO DEBBONO RISOLVERE SINDACO E ASSESSORE, SONO PAGATI PER QUESTO

Sulla riduzione della raccolta dell’organico in città scrive l’assessore Buccheri: “La grande contraddizione è che la Regione, già in ritardo nel definire un ciclo dei rifiuti degno delle dimensioni della Sicilia, ha fissato l’obiettivo del 65 per cento di differenziata ma poi scopriamo che non ci sono nell’Isola sufficienti piattaforme per accogliere quanto conferito. Siamo in attesa che ci venga fornita una soluzione”.

Qualcuno spieghi all’assessore Buccheri e al suo sindaco del cga che le soluzioni le debbono trovare loro. Magari andando tutti i giorni alla Regione e tornando indietro solo a problema risolto. L’assessore e il sindaco sono pagati profumatamente proprio per risolvere i problemi e non “per restare in attesa che venga fornita loro una soluzione”. Se non siete capaci andate a casa, tornate ai vostri affetti, con la metà del vostro stipendio mensile a Siracusa se ne trovano a dozzine pronti a farsi in quattro e risolvere qualsiasi problema.