PIPPO GIANNI: POSSO BENISSIMO CANDIDARMI A PRESIDENTE DELLA REGIONE

Pippo Gianni ti candiderai alle Regionali o hai altre idee?

Ho dichiarato e dichiaro che mi posso candidare come presidente della Regione, ho 30 anni di esperienza, quando a capacità amministrativa me la cavo quindi se ho anche le solidarietà politiche necessarie posso candidarmi presidente visto che da soli non si va da nessuna parte.

E tu ritieni di averle queste solidarietà politiche

Ho già quelle giuste per fare il deputato regionale, ma, come ho già detto prima, io penso di candidarmi..

A presidente della Regione..

Esatto.

Una curiosità pelosa. Perché l’ex sindaco Antonello Rizza critica ogni giorno l’attuale sindaco che poi sei tu. Perché?

Da medico posso dire che si tratta di una sindrome di astinenza

Astinenza da cosa?

Dal potere che è una dipendenza, una brutta dipendenza.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE