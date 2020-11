PIPPO GIANNI: LA SICILIA ARANCIONE E’ UNA VERGOGNA, COME IL VACCINO ANTI INFLUENZALE CHE NON C’E’

Onorevole Gianni, siamo diventati arancione?

Questa è una vicenda vergognosa. La Sicilia arancione ed altre regioni che sono combinate molto, ma molto peggio di noi sono diventati gialle. L’unica giustificazione poteva essere che sono gialle perchè hanno l’ittero, ma purtroppo così non è. Scherzo, ma il mio è uno scherzo dal sapore amaro, ripeto la Sicilia è stata trattata in maniera vergognosa.

Che facciamo ora, aspettiamo il vaccino e basta?

Anche sul vaccino sono molto arrabbiato. E’ incredibile che non si reperisca il vaccino anti influenzale che la Regione doveva acquistare in quantità molto ampia, intanto per garantire le categorie fragili che oggi sono ancora lì ad aspettare. Il vaccino anti influenzale è importante per gli anticorpi visto che riduce probabili effetti Covid.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE