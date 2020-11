PIPPO GIANNI: HO RINUNCIATO ALLA MIA INDENNITA’ PER FARE TEST SIEROLOGICI A PIU’ DI DUEMILA PRIOLESI

Pippo Gianni, parliamo di questo 2020 che ancora purtroppo non è finito

E’ un incidente storico che sta devastando l’economia e la salute a livello mondiale. Per combatterlo ci vogliono personalità forti, politici intelligenti e competenti che adottino misure tempestive per consentire al più presto al popolo di mettersi in sicurezza. Il 2020 è l’anno peggiore che ho vissuto da quando sono nato. E’ vero che ci sono state altre pandemie, ma nessuna è stata devastante come questo Covid.

Veniamo a Priolo, alla tua Priolo, la città di cui sei sindaco. Le misure anti Covid..

Potrei dare decine di risposte a questa domanda. Priolo è stato il primo comune d’Italia a trovare un albergo che poteva ospitare pazienti in pre Covid e/o pazienti con sintomi non da terapia intensiva. Siamo stati anche il primo comune ad istituire un capitolo di bilancio dedicato interamente al Covid. Con questi fondi abbiamo aiutato tutti, ma proprio tutti, artigiani e professionisti e altre categorie in difficoltà.

Sappiamo anche che hai rinunciato alla tua indennità in funzione anti Covid

Ho rinunciato alla mia indennità per tutto il mandato e grazie a questi fondi a Priolo abbiamo fatto i test sierologici a più di duemila persone. Potrei aggiungere..

Al tempo. Una curiosità pelosa. Perché l’ex sindaco Antonello Rizza critica ogni giorno l’attuale sindaco che poi sei tu. Perché?

Da medico posso dire che si tratta di una sindrome di astinenza

Astinenza da cosa?

Dal potere che è una dipendenza, una brutta dipendenza.

Sembra che tiri brutta aria per il nuovo ospedale di Siracusa. Non ci sarebbero i fondi, non sarebbe stato inserito nel Recovery Fund

Intanto ci sono 140 miliardi dell’accordo Stato Regione ex art. 20 che feci inserire quando ero nella commissione bilancio.

Quindi ci credi al nuovo ospedale da costruire con le procedure snelle del ponte di Genova?

Ho il dovere di crederci. Il commissario è il Prefetto Scaduto che ha gli stessi poteri del sindaco di Genova e dopo aver fatto il punto sui documenti preesistenti a questa fase, potrà procedere in maniera diretta per appalti ed espropri. Contestualmente si attrezzerà con la struttura tecnica dell’Asp e potrà quindi andare avanti spedita. In sintesi il commissario ha pieni poteri e io credo al nuovo ospedale.

Torniamo al Recovery Fund, alle opere inserite e alle proteste per quelle che sono rimaste fuori

E’ la procedura che non mi convince. Accentrare tutto su Roma e nelle mani del governo è un modo per non fare nulla, intanto perché non esiste una struttura per gestire e distribuire i fondi europei in tutta Italia. Sarebbe giusto e corretto invece dare questi fondi ai sindaci e alle zone industriali. Non penso solo al Petrolchimico, ma penso anche a Taranto e agli altri 56 siti industriali in difficoltà. Decentrando invece tutto diventerebbe più semplice: Tu città, sindaco, zona industriale hai questi obiettivi, ecco i fondi necessari a realizzarli. Subito lavoro e occupazione.

Sono in arrivo anche a Priolo i fondi per “ristorare” famiglie in difficoltà, insomma per ristorare i poveri e i nuovi poveri

Senza aspettare questi fondi noi a Priolo abbiamo già stanziato 800-900mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà a superare la tragedia che stiamo vivendo. Faremo lo stesso con i circa 70mila euro che dovrebbero arrivarci dallo Stato.

C’è uno scontro fra Prestigiacomo e Bandiera in Forza Italia

Non mi occupo di questi problemi e tantomeno di scontri e litigi. Sono per l’amore e la solidarietà.

A Siracusa ci sono strade scassate e l’amministrazione non provvede nemmeno per le emergenze, preferisce le strisce pedonali..

Posso dire come principio generale che quando ci sono strade in pericolo e quindi persone in pericolo si deve intervenire immediatamente. Così è scritto nel libro del buon amministratore.

Ti candiderai alle Regionali o hai altre idee?

Ho dichiarato e dichiaro che mi posso candidare come presidente della Regione, ho 30 anni di esperienza, quando a capacità amministrativa me la cavo quindi se ho anche le solidarietà politiche necessarie posso candidarmi presidente visto che da soli non si va da nessuna parte.

E tu ritieni di averle queste solidarietà politiche

Ho già quelle giuste per fare il deputato regionale, ma, come ho già detto prima, io penso di candidarmi..

A presidente della Regione

Esatto.