LA QUALITA’ DELLA VITA DA NOI FA SCHIFO, SIRACUSA 104ma SU 107 PROVINCE ITALIANE

Grazie al sindaco firme false Garozzo prima e al sindaco del cga “ibroglic’eranomanoneranoabbastanza” oggi Italia, Siracusa è per la qualità della vita 104ma su 107 province italiane. Non solo, siamo penultimi anche in Sicilia, solo Agrigento infatti è dietro di noi. Però con il verde appaltato a cinque ditte diverse e le strisce pedonali almeno andiamo meglio nell’ambiente? Neppure questo, anzi nell’ambiente scendiamo al 105mo posto. In Sicilia, in base alla classifica dell’università La Sapienza e Italia Oggi, c’è Messina al posto numero 90, Catania 92, Trapani 95, Caltanissetta 97, Palermo 99, Ragusa 100, Enna 102. Cosa aggiungere? I sinistri+Granata ci hanno massacrato, ma questi i siracusani lo sanno bene e certamente non lo dimenticheranno.

Condividi questo Articolo