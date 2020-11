IN SICILIA 427 NUOVI POSTI DI TERAPIA INTENSIVA, A SIRACUSA SOLO 30

La Regione lancia il piano di incremento dei posti letto covid. “Sono complessivamente 427 i posti letto di terapia intensiva che saranno attivati in Sicilia entro il 30 novembre, 2.384 quelli di degenza ordinaria e 812 quelli per i casi a bassa complessità” fa sapere la presidente della sesta commissione dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. Ecco la distribuzione

Le Città Metropolitane

Nei territori delle Città Metropolitane, particolarmente interessate dal contagio da Covid-19, sono previsti complessivamente 252 posti di terapia intensiva e 1.502 per i ricoveri ordinari, la restante dotazione è stata distribuita nelle altre province della Sicilia. A completare l’offerta sanitaria, anche il contributo delle strutture non ospedaliere dedicate alla pandemia. Sul modello dei Covid hotel, attivati dalla Regione Siciliana già nell’aprile scorso (adoperati da soggetti in quarantena o isolamento, migrati, turisti), “è particolarmente significativo infatti l’apporto dei Centri per le cure a bassa complessità dedicati a quei pazienti che non necessitano di un ricovero in ospedale pur avendo bisogno di assistenza sanitaria – ancora la nota -. Tali strutture sono già operative in larga parte del territorio regionale e vanno ad integrare l’intera proposta studiata dalla Regione per fronteggiare l’emergenza”.

I posti letto nelle province

Questa la distribuzione dei 427 posti di terapia intensiva: Agrigento, 30; Caltanissetta, 36; Catania, 105; Enna, 22; Messina, 41; Palermo, 106; Ragusa, 33; Siracusa, 26, Trapani, 28. I posti per ricoveri ordinari saranno distribuiti così: Agrigento, 160; Caltanissetta, 140; Catania, 595; Enna, 140; Messina, 236; Palermo, 671; Ragusa, 152; Siracusa, 170, Trapani, 120. Per le cure a bassa complessità è stata prevista, infine, questa dislocazione: Agrigento, 98; Caltanissetta, 50; Catania, 120; Enna, 30; Messina, 110; Palermo, 280; Ragusa, 32; Siracusa, 50; Trapani, 10.