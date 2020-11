IL SINDACO CARIANNI: INTANTO PULIAMO E ILLUMINIAMO FLORIDIA

Marco Carianni, qual è la prima cosa che vuoi fare da sindaco di Floridia?

Abbiamo già cominciato a lavorare, sin dal giorno successivo alla mia proclamazione. In questo periodo ci stiamo occupando della lotta all’abbandono dei rifiuti che, da tempo, produce discariche abusive che creano un ingente danno a tutto il territorio. Insieme con l’assessore all’Ecologia Ricciardi, la Polizia Municipale e i dipendenti della ditta Prosat che si occupa del servizio di raccolta, stiamo controllando i sacchetti per risalire a chi li ha lasciati per strada. Tanti di questi sono già stati identificati e multati, ma non ci fermeremo. Fra poco saranno in funzione, su tutto il territorio comunale, gli impianti di videosorveglianza che ci permetteranno di aumentare i controlli. Siamo attivi anche con interventi di pulizia straordinaria delle piazze e delle strade come corso Vittorio Emanuele che da tempo non veniva pulito. Lo stesso abbiamo fatto con il Cimitero. Abbiamo avuto un incontro con la ditta di Bella che si occupa dell’illuminazione, chiedendo loro di ripristinare tutti i corpi illuminanti della città: ci hanno dato la loro disponibilità e nei prossimi giorni completeranno le operazioni. Con riguardo al bilancio, stiamo lavorando ad alcune variazioni che ci permetterebbero di far partire da subito alcuni servizi importanti per la comunità.

