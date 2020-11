“I GUARDIANI DI ARETUSA” SOCCORRONO LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Rep: Si è svolta ieri mattina, presso il supermercato Crai di Via Cavour 71, la raccolta di alimenti a lunga conservazione da destinare alle famiglie in difficoltà economica, è questo l’obiettivo delle raccolte che l’associazione Sol.Id. sta organizzando in tutta Italia, Siracusa compresa, a cui ha aderito anche l’associazione ‘I Guardiani Di Aretusa”.

“Abbiamo raccolto cibo a lunga scadenza da consegnare ai cittadini che più stanno patendo la crisi economica innescata dalle misure del governo – a parlare è Fabio Camilli, referente locale dell’associazione – il risultato è stato molto buono, i siracusani si sono dimostrati generosi e solidali”.

“In tutta la Provincia di Siracusa – aggiunge – sono sempre più numerose le famiglie italiane che ci chiedono aiuto, famiglie che hanno sempre pagato le tasse e che ora, nel momento della necessità, si vedono rifiutare gli aiuti di cui hanno bisogno. L’egoismo e la guerra tra poveri stanno dilaniando i nostri territori: noi vogliamo invertire la rotta e ricominciare dal basso, aiutando i nostri connazionali in difficoltà”.

