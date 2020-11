GLI ORATORI SONO CENTRI DI AGGREGAZIONE E DI PROPOSTA PER I NOSTRI GIOVANI

La vicenda della possibile vendita, per fortuna rientrata, dell’oratorio di Portopalo di Capo Passero, non deve essere accantonata senza un’adeguata riflessione. E’ stata positiva la reazione della comunità locale e la Chiesa ha accolto la volontà dei cittadini, ritirando l’ipotesi di vendita. Ed è altrettanto importante l’intento di rilanciare, appena la pandemia lo consentirà, le attività dell’oratorio. Chi di noi non ha frequentato un oratorio, dove ha trovato amici in carne e ossa, la possibilità di giocare a calcio, a pallavolo, senza usare solo i pollici? In oratorio ci si sente a casa, in angolo di paese o di città, a misura di ragazzo, sicuro e aperto a chi vive il territorio. “Sembra quand’ero all’oratorio, con tanto sole, tanti anni fa… Ora mi annoio più di allora, nemmeno un prete per chiacchierar”. Le parole dell’immortale canzone “Azzurro” sono davvero sempre profetiche. Ben vengano quindi gli oratori, dove i ragazzi sono gli autentici protagonisti, dove possono inventare e creare, senza pesare sui bilanci di famiglie che non possono spesso spendere cifre considerevoli per la frequenza di centri sportivi. L’oratorio aiuta a generare connessioni, creando ambiti di contaminazione, ad allenarsi alle regole della vita. Negli oratori si trovano coetanei, spazi, stimoli di valore inestimabile per i nostri ragazzi, che sono spesso figli unici ed ai quali abbiamo stupidamente sottratto i cortili in cui giocare, le strade in cui fare gruppo, i tempi del gioco libero, imponendo loro corsi su corsi: di inglese, di nuoto, di danza ecc. Spesso preferiamo, illudendoci così egoisticamente di stare noi più tranquilli, vederli giocare per ore con la playstation. Ora che si progetta di ripensare le città, per renderle più smart e sostenibili, l’intuizione di Don Bosco è attuale più mai: negli oratori i ragazzi possono socializzare liberamente e in sicurezza, assicurando a tutta la comunità, non solo a quella che si ritrova sui valori cattolici, un futuro migliore.

Salvo Sorbello – Presidente provinciale Forum Associazioni Familiari