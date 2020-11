EDY BANDIERA: 7MILA EURO PER AIUTI COVID AD OGNI AZIENDA AGRITURISTICA SICILIANA. SIRACUSA PRIMA PER FINANZIAMENTI

Il Dipartimento Agricoltura, dell’Assessorato all’agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Siciliana, guidato da Edy Bandiera, ha pubblicato la graduatoria relativa agli aiuti economici covid, che saranno erogati, nei prossimi giorni, alle aziende agrituristiche siciliane. Le 530 aziende richiedenti, avranno un contributo di circa 7000 euro ad azienda. Una vera e importante boccata di ossigeno per le aziende siciliane, che hanno subito una forte riduzione del loro fatturato.

Leggendo la graduatoria, troviamo una piacevole sorpresa. La provincia di Siracusa, con ben 100 aziende ammesse al sostegno, è la prima in Sicilia per numero di aziende finanziate e per somme assegnate dall’assessorato all’agricoltura.

