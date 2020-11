CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID / CIRCOLAVANO DOPO LE 22, ELEVATE SANZIONI PER 4.400 EURO

La Compagnia Carabinieri di Noto ha iniziato a Rosolini il ciclo dei controlli programmati per verificare, nel proprio territorio di competenza, il rispetto della normativa anti-COVID in vigore.

Vista l’emergenza in atto, è infatti alta l’attenzione che i militari dell’Arma stanno ponendo sul comportamento della popolazione, che deve recepire e fare proprie tutte le regole di prudenza sanitaria più volte ribadite sui media: igiene personale, uso dei dispositivi di protezione personale, divieto di assembramenti. Soprattutto, però, rispetto per le norme imposte dalle Autorità in relazione alla particolare situazione della nostra regione, classificata zona arancione, fra le quali spiccano i divieti di circolare nell’arco orario notturno, dalle 22 alle 05 e quello di uscire dal proprio comune di residenza.

Così i Carabinieri hanno effettuato i propri controlli proprio in tale fascia oraria, andando in cerca di eventuali persone al di fuori della propria abitazione, al fine di verificare che la loro presenza sulla pubblica via fosse sorretta dalle adeguate motivazioni indicate dalle norme.

10 militari, a bordo di 5 autovetture con i colori di istituto, hanno quindi controllato varie autovetture in transito oltre l’orario consentito dall’ultimo D.P.C.M., elevando ben 11 sanzioni amministrative da 400 euro, per un ammontare complessivo di 4400 euro, a soggetti sorpresi appunto al di fuori dal comune di residenza e per circolazione dopo le 22, senza giustificato motivo. Non sono mancate anche le attività di sensibilizzazione nei confronti di vari soggetti che, prima delle 22, stazionavano in strada creando assembramenti, spesso con la mascherina indossata male rendendone di fatto vano l’utilizzo. Analoghi servizi continueranno e verranno svolti con cadenza giornaliera nei comuni di competenza della Compagnia di Noto (SR) e di tutta la restante provincia.