CI HA LASCIATI ARMANDO FOTI, IL SIRACUSANO GENTILE

Armando Foti ci ha lasciati. Lo conoscevo molto bene e gli volevo molto bene. Lo ricordo impegnato nel teatro, nello sport, nell’associazionismo e infine, praticamente quarantino, nella politica. In tutte queste attività ha fatto molto per la sua Siracusa ed ha ottenuto risultati di gran prestigio (presidente della Provincia su tutti), ma l’uomo è rimasto sempre lo stesso: umile, gentile, disponibile. Ci lascia per un maligno tradimento della sorte. Il mio ultimo ricordo è al bar davanti alla chiesa di San Giovanni , un ricordo con poche parole e con un sorriso affettuoso. Sorriso dolce che ho ricambiato non sapendo che sarebbe stato l’ultimo.

Salvo Benanti