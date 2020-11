A SIRACUSA CARABINIERI E CARITAS PER “LA FORZA DELLA LEGALITÀ, LA CONCRETEZZA DELLA SOLIDARIETÀ”

“La Forza della legalità, la concretezza della Solidarietà”: questo il nome del progetto promosso dalla Caritas diocesana di Siracusa ed al quale ha aderito anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle Forze dell’Ordine ed alle Forze Armate presenti nel territorio della Provincia affinché esse, in occasione della celebrazione dei rispettivi Santi Patroni, effettuino tra il proprio personale delle raccolte alimentari destinate alle famiglie bisognose seguite ed assistite dall’”Emporio della solidarietà”, gestito da quell’organo diocesano, una simbolica casa della solidarietà e della legalità che costituisce luogo di riferimento per tutti coloro che versano in condizioni di bisogno e di difficoltà nel reperimento di beni di prima necessità.Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha partecipato al progetto in occasione della celebrazione della propria Patrona, la Virgo Fidelis, svoltasi sabato 21 novembre scorso. In linea con il tradizionale spirito di vicinanza dell’Arma alle comunità, i Carabinieri di tutta la provincia hanno quindi voluto contribuire all’aiuto ai bisognosi in un momento tanto difficile come quello attuale, caratterizzato dalla negativa congiuntura socio-economica conseguente all’emergenza COVID-19, ed in forma personale e volontaria hanno raccolto una cospicua quantità di prodotti alimentari di vario genere.

Ieri il Colonnello Giovanni Tamborrino, Comandante Provinciale dei Carabinieri, presso la caserma di Viale Tica ha incontrato Don Marco Tarascio, Direttore della Caritas Diocesana, consegnandogli personalmente il segno tangibile della solidarietà dei Carabinieri alle fasce deboli della popolazione.