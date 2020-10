UNA FOTO ANNI SETTANTA DI UN “PEZZO” DELLE MURA DIONIGIANE

Questa bellissima e suggestiva immagine, datata anni settanta, ritrae un tratto delle mura dionigiane o mura di Dionisio nei pressi del Castello Eurialo.

Si tratta di una cinta muraria (lunga 27 km se si conta anche quella presente in Ortigia) fatta costruire dal tiranno Dionisio I di Siracusa tra il 402 a.C. e il 397 a.C. per fortificare l’altopiano dell’Epipoli di Siracusa ancora privo di fortificazioni, permettendo in questo modo di mantenere il più ampio controllo della città anche sotto assedio. Le mura dionigiane sono costruite con rocce calcaree estratte dalle vicine cave di pietra che sorgono numerose accanto al percorso di recinzione e sovrapposte alle precedenti.

A causa della loro importanza storica rientrano tra le opere importanti menzionate dall’UNESCO a Siracusa.

Paolo Passanisi