UN CAVALIERE A CAVALLO E DECINE DI BAGNANTI A MARE

Una bella giornata di sole ottobrino può anche diventare l’occasione giusta per fare una bella passeggiata a cavallo prima sulla spiaggia e poi sul litorale di Marina di Priolo. Un cavaliere a cavallo e decine di bagnanti che approfittano del bel tempo per fare un inatteso bagno a mare. Sembra di trovarsi in un Paradiso visto che a pochi passi c’è la riserva naturale di Priolo, anche questa negli ultimi giorni assai frequentata. L’estate continua anche ad ottobre? Almeno per oggi è sicuramente così.

