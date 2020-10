SORBELLO: BENVENUTO ARCIVESCOVO FRANCESCO LOMANTO

Rep: Al nuovo Pastore della nostra Chiesa esprimiamo con grande gioia l’auspicio di un proficuo lavoro, nel segno della nostra amatissima Patrona santa Lucia e della Madonnina delle Lacrime. Ci affidiamo fiduciosi alla sua guida: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”.

Esprimiamo, nel momento in cui inizia il Suo servizio alla Sede Arcivescovile di Siracusa, il desiderio di una comunione profonda, nella certezza di un cammino comune, per riaffermare il valore etico, umano e sociale della famiglia, che rappresenta un bene per tutti. Siamo anche felici per la Sua sensibilità verso la figura e il pensiero di don Luigi Sturzo, cittadino onorario di Siracusa.

Rinnoviamo con sentimenti di profonda stima e riconoscenza, un sincero ringraziamento a mons. Salvatore Pappalardo, per la sua autorevole e costante presenza e guida in questi anni, sempre illuminante in ogni circostanza.

Salvo Sorbello

Presidente provinciale Forum delle Associazioni Familiari