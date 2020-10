SOPRALLUOGO AL CIAPI. ROSSANA CANNATA: RILANCIARE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rep: Oggi con l’assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone, alla presenza del commissario dott.ssa Barresi, la deputazione regionale siracusana e i sindaci del territorio hanno tenuto un incontro nei locali del Ciapi per discutere del suo stato.

Lo rileva Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che spiega: “Si è trattato di un appuntamento per visionare la realtà dell’ente, analizzare la situazione economica in cui versa e verificare le prospettive di rilancio. Evidenziando lo stato attuale – aggiunge la componente della commissione Attività produttive – si è rilevata la costituzione di un fondo Contenziosi come garanzia rispetto alla massa di contenziosi che gravano sull’ente e si è indicato in circa 572 mila euro la cifra necessaria per l’approvazione del bilancio di previsione e di conseguenza per consentire i pagamenti ai lavoratori”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Tra le potenzialità del Ciapi è stata rilevata una mission coerente con la struttura, con una particolare vocazione alla formazione tecnico industriale e anche quella di base della pubblica amministrazione. Fari puntati, quindi, sulla necessità di investire sulla sua storia ma anche sull’innovazione e l’aggiornamento pubblico burocratico e sulla filiera formativa professionale”.