S’INSEDIA LUNEDI’ IL NUOVO DIRETTORE DELL’AMP

Rep: Giulia Visconti è il nuovo direttore dell’Area Marina Protetta Plemmirio. Una nomina molto attesa al Consorzio di gestione della riserva marina siracusana, una “vacatio” durata più di tre anni, frutto di una selezione rigorosa e di una commissione di alto profilo, cui ha preso parte anche il Ministero dell’Ambiente. Giovane, dinamica, laureata in scienze naturali, un dottorato in biologia marina, la Visconti succede all’ultimo direttore in carica, la biologa Rosalba Rizza, che lasciò l’incarico nel giugno 2017.

