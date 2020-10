PIPPO GIANNI: A PRIOLO E’ IL TEMPO DELLE INAUGURAZIONI. SI COMINCIA CON LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

“A Priolo è il tempo delle inaugurazioni”. Lo dice il sindaco Pippo Gianni che ovviamente e come sempre tiene conto che siamo in periodo di Covid. “E’ chiaro che useremo tutti gli accorgimenti previsti in questi casi, ma vogliamo festeggiare degnamente coi priolesi la conclusione di questo periodo di semina che oggi ci consente di dare quelle risposte concrete che sono sempre state il mio modo unico di fare politica”. Dalla battuta del sindaco si evince che saranno diverse le inaugurazioni di opere pubbliche e che le stesse dovrebbero cominciare grosso modo fra una settimana. La prima inaugurazione sarà quella della caserma dei vigili del fuoco, a seguire le altre opere con le cerimonia di inaugurazione che saranno puntualmente comunicate dallo staff dello stesso sindaco.

