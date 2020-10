PIPPO GIANNI: 10MILA EURO? IL MINISTRO AZZOLINA DIA A PRIOLO DUE MILIONI PER UNA NUOVA SCUOLA

“Dieci mila euro disponibili per la scuola Manzoni di Priolo Gargallo per l’acquisto del materiale scolastico dopo il furto subito nei giorni scorsi”. Ad annunciarlo con un lungo comunicato stampa sono due esponenti grillini che ringraziano sulla vicenda il ministro Azzolina, che è poi quello che ha provveduto. Insomma, una gran pubblicità e una grande autocelebrazione per 10mila euro ad una scuola di Priolo. Sentiamo il sindaco Pippo Gianni. “Il ministro – dice Gianni – deve fare ben altro per questo territorio di cui peraltro è originaria. Dia due milioni a Priolo per costruire la scuola che sono stato costretto a chiudere perché imbottita di amianto e non posso davvero mettere a rischio la sicurezza e il futuro dei nostri giovani. Con due milioni possiamo avere un nuovo istituto e di questo saremmo davvero grati alla Azzolina”.

Sindaco, la sua richiesta è legittima, magari i 10mila euro sono un piccolo acconto per Priolo

“Quando sono stato eletto sindaco ho destinato la mia indennità a risolvere problemi di Priolo. Ad esempio oggi stiamo utilizzando questi soldi per garantire gratuitamente i test sierologici ai priolesi”. Magari senza pomposi comunicati stampa.