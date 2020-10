LE MILLE MINCHIATE DETTE SUL PARCHEGGIO MAZZANTI (MAI INAUGURATO IN 30 ANNI)

Rep: “Circa 1milione di euro: è la somma ottenuta dal Comune a seguito del Decreto regionale, dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti, che ha disposto il finanziamento del completamento del parcheggio Mazzanti. Le somme impegnate sono pari a 975mila euro. Adesso ci vorranno circa 3 mesi per l’espletamento della gara, mentre si stimano in 250 i giorni necessari per il completamento dei lavori. L’opera dovrebbe essere consegnata alla città tra poco più di 1 anno”.

Il parcheggio di via Mazzanti non è mai stato inaugurato eppure se ne parla da almeno 30 anni. Ci sono stati ad oggi almeno 12/13 finanziamenti, vado a memoria, e non si è mai concluso nulla. Ed è probabilmente la fine che farà anche questo nuovo finanziamento che, come in passato, servirà solo per qualche comunicato ad hoc per la visibilità del politico di turno. Fra le varie ipotesi era stata anche prevista una cittadella degli uffici comunali sulla superficie del Mazzanti e nel sottopasso una galleria con stand per l’artigianato siracusano. Solo due delle mille ipotesi fatte, delle mille minchiate dette per il Mazzanti. Discussioni a mai finire, polemiche al calor bianco e poi tutto archiviato, a coda di topo, alla siracusana. Ne riparliamo al prossimo finanziamento.