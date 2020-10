IL SINDACO ITALIA RENDE OMAGGIO A SALVATORE ACCOLLA CHE OGGI NON E’ PIU’ CON NOI

E’ venuto a mancare a 74 anni il pittore siracusano Salvatore Accolla, che nell’autunno della sua vita artistica aveva conosciuto il successo come dimostrano le attenzioni della critica nazionale e internazionale. Così lo ricorda il sindaco Francesco Italia: Con rara sensibilità, che gli proveniva dalle difficoltà affrontate nella vita, e con le sue originali pennellate colorate, è riuscito a raccontare Siracusa, sia quella intima che quella esteriore, e ha contribuito a farla conoscere in giro per l’Italia. Accolla è stato valorizzato solo di recente dalla critica, ma ciò che rendeva unico questo artista è che egli di questo tardivo riconoscimento non se n’è mai fatto un cruccio. Per lui la pittura era libertà, era una maniera di esprimere se stesso e i suoi sentimenti senza filtri o sovrastrutture culturali. Ed era diventato anche uno strumento di riscatto da una vita che non era stata benevola con lui. Mi sento di dire che Accolla, da questo punto di vista, raffigurava la spontaneità dell’artista ed era un manifesto della ricchezza di Siracusa, di una città che non smette di sorprendere. A tutti noi adesso tocca l’onore di custodire e raccontare la sua arte.

