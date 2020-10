DOMANI MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONTRO IL DPCM: APPUNTAMENTO ALLE 11 IN PIAZZA DUOMO

Rep: MANIFESTAZIONE PUBBLICA #siamoaterra. Alla luce dell’ultimo Dpcm la Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi )- Confcommercio, sta organizzando una iniziativa a livello nazionale per sensibilizzare i decisori politici verso le istanze del commercio, servizi, turismo e servizi comprese le professioni, partendo dai pubblici servizi, settore maggiormente penalizzato. Vi chiediamo quindi di partecipare e mobilitare i colleghi. *Domani, Mercoledì 28 ottobre ORE 11,00 piazza Duomo Prendiamo spunto dalla chiusura forzata dei pubblici esercizi alle ore 18.00 prevista dal nuovo DPCM e organizziamo una manifestazione in Piazza Duomo, composta, silente, con degli slogan che terremo per mano. Per avere tutti la stessa uniforme vi chiediamo di vestire di nero. Il nostro presidente Elio Piscitello leggerà un documento che sarà consegnato al Prefetto. La manifestazione si svolgerà in forma statica, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza. Ci ritroveremo direttamente in piazza duomo alle 11,00, per prendere posizione ordinatamente in tutta l’area autorizzata. Vi ricordiamo l’obbligo della mascherina. Alle 12,00 un musicista suonerà l’inno di Mameli e la Manifestazione si concluderà con la consegna del documento. Possono partecipare i componenti del sistema Confcommercio e le persone a noi più vicine. Per partecipare inviare un messaggio whatsapp al numero +39 371 4650349 con nome e cognome. Diffondere la notizia il più possibile.

