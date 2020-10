DA LUNEDI’ ALL’UMBERTO I° AUMENTANO LE MISURE ANTI COVID

Con l’aumento esponenziale dei contagi che ha investito la nostra provincia negli ultimi giorni cresce il livello d’allerta anche nei presidi ospedalieri siracusani. Sembra infatti che le misure anti COVID subiranno un ulteriore incremento all’Umberto I a partire dalla prossima settimana. Già da qualche tempo infatti sono state vietate le visite dei parenti ai pazienti ricoverati per evitare rischi di contagio o di assembramento. Il prossimo passo dovrebbe prevedere la chiusura degli ambulatori ai pazienti esterni e il ripristino del primo piano del nosocomio come percorso COVID: un indizio in questo senso sarebbe lo spostamento degli uffici della direzione nell’ex alloggio suore. Misure queste che dovrebbero garantire la completa separazione dei percorsi per i pazienti “grigi’ rispetto agli altri.

Condividi questo Articolo