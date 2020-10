COVID: A SIRACUSA LA MEDIA E’ DI 12-13 CASI AL GIORNO, MA A FINE OTTOBRE CAMBIA TUTTO E ARRIVANO LE BUONE NOTIZIE

A Siracusa e provincia la media di casi positivi in questa fase del Covid è di circa 12-13 casi quotidiani. In altri momenti è andata meglio, ma va evidenziato che per mesi la media dei tamponi in Sicilia e proporzionalmente anche a Siracusa è stata di 2.500 al giorno mentre oggi siamo ad una media di 7mila al giorno, il triplo. Anche per i 399 casi di ieri – fatti franchi i clandestini positivi nascosti alla comunicazione per motivi di bassa politica – il 90 per cento è di soggetti asintomatici e/o in ogni caso con pochi sintomi, come dimostrano ampiamente i numeri attuali dei ricoveri e della terapia intensiva. Ma c’è un dato positivo che non viene evidenziato come dovrebbe. Con le nuove norme i soggetti risultati positivi dopo 21 giorni vengono completamente “liberati”, insomma non possono più infettare nessuno e non hanno alcun residuo timore da coltivare. Il che vuol dire che per fine mese i 160 casi positivi o leggermente positivi di Siracusa saranno cancellati praticamente per intero. Lo stesso avverrà anche altrove ed è una notizia buona, anzi ottima. Quindi cari concittadini rispettiamo le regole (mascherina, distanza, lavaggio mani) e fra non molto arriveranno anche le buone notizie. Dimenticavamo, fra le regole da osservare naturalmente vanno comprese anche queste: non ascoltare Giuseppi, diffidare di Speranza-Galli-Crisanti e medici superstar annessi. Ma questo già lo sapevate, volevamo solo ricordarlo.

Condividi questo Articolo