CGIL E UIL AL COMUNE: FAI TORNARE 12 LAVORATORI AL LORO POSTO

Rep. “L’amministrazione Comunale dia risposte ai lavoratori che dipendono dalle proprie scelte. Abbiamo visto l’impegno della Giunta nel sostenere i lavoratori e le imprese della ristorazione e dell’accoglienza, esigiamo che lo stesso impegno e la stessa sovraesposizione venga profusa nella questione irrisolta dei 12 lavoratori destinati all’appalto di archiviazione e digitalizzazione, frutto delle scelte politiche dell’amministrazione.” Questo l’appello dei segretari provinciali di Filcams CGIL e Uiltucs, Alessandro Vasquez ed Anna Floridia che raccontano quindi come ancora non ci sia l’autorizzazione del Commissario del Consiglio Comunale alla variazione di bilancio che consentirebbe l’avvio dell’appalto. Un grido reiterato da giorno 1 Ottobre, da quando ovvero il Comune non ha dato seguito alla programmazione che si era data, determinando di fatto l’esclusione e la sospensione dal posto di lavoro di 12 unità. “Abbiamo da Maggio contrastato la logica dell’appalto spezzatino che il Comune ha deciso di intraprendere ed ancora non c’è una sola gara bandita ed aggiudicata. La frammentazione dei lavoratori in servizi altamente delicati rischia di essere un boomerang per la città e per la stessa amministrazione. Il rischio è quello della cassa integrazione che finora nonostante i continui tagli del comune, azienda e sindacati hanno evitato. Se non dovessero pervenire risposte certe, da Lunedì riprenderà senza sosta la mobilitazione.”

