C’E’ UNO SPRAY CHE COSTA TRE EURO: CON 4/5 SPRUZZI IN GOLA PREVIENE IL COVID 19

Si chiama Endovirstop, è uno spray composto da una serie di molecole naturali, costa 3 euro, e – stando ai risultati della sperimentazione – ne bastano 4-5 spruzzate in gola al giorno per prevenire il Covid e curarne le forme iniziali. È stato sviluppato da una start-up italiana del Gruppo Magi, la Ebtna Lab (tre sedi: Brescia, Bolzano, Rovereto), e appena premiato al Congresso europeo di Biotecnologie di Praga come «miglior prodotto anti-Covid».

L’ Aifa, l’ agenzia italiana del farmaco, invece l’ ha bocciato due volte. Ciononostante, a breve – i produttori sperano entro fine ottobre – lo spray dovrebbe essere in vendita. «Proprio oggi», dice a Libero il genetista Matteo Bertelli, presidente del Gruppo Magi, «mi ha chiamato la Farmacia Vaticana, una delle migliori al mondo. Vogliono acquistarlo». Lo userà anche il Papa? Chissà.

IL PREMIO DEL CONGRESSO DI PRAGA SULLE BIOTECNOLOGIE ALL ENDOVIR STOP

Un momento, però: per finire in farmacia un farmaco deve aver ricevuto l’ autorizzazione dall’ Aifa, e l’ Endovirstop non l’ ha ricevuta. Dunque? È stato un cavillo a sbloccare la situazione. «Il prodotto», spiega Bertelli (che è anche consigliere nazionale di Confcooperative Sanità), «è naturale, non è sintetico, quindi rientra nella categoria degli integratori. Dopo che l’ Aifa, con motivazioni opinabili, ci ha detto “no” per la seconda volta, ci siamo rivolti al Comitato etico, che ha competenza sugli integratori, e abbiamo ricevuto il nulla osta. Abbiamo realizzato il prodotto pensando soprattutto ai Paesi più poveri e ai milioni di italiani che vivono all’ estero, specialmente in Sud America: davvero c’ è qualcuno che pensa che quei sistemi sanitari possano permettersi un piano terapeutico, per i casi più gravi, da 20-30 mila euro a paziente?»

Alessandro Gonzato