CARIANNI E DI MARE SONO I NUOVI SINDACI DI FLORIDIA E AUGUSTA

Marco Carianni (nella foto) è il nuovo sindaco di Floridia mentre Giuseppe Di Mare è il nuovo sindaco di Augusta. Per quanto riguarda Carianni gli elettori hanno scelto un giovane ricco di entusiasmo e con tanta voglia di fare. Di Mare invece è molto più navigato visto che da diversi lustri fa politica ad Augusta. Nei panni di Carianni dopo i festeggiamenti andrei subito a chiedere consiglio all’onorevole Egidio Ortisi per partire col piede giusto nella sua amata Floridia. Di Mare non crediamo che chiederà consigli a nessuno.

