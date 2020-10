BARBARA CANNATA: IO NEGAZIONISTA? TU GREGGE, IO PECORA NERA

Scrive Barbara Cannata: Lo devo dire. Ma perché rompete le balle con i negazionisti? E tutti gli assoggettati, i soldatini e i venduti? Basta solo guardare per vedere ciò che è lampante. Già meglio non guardare, fantastica ignoranza! SISTEMA = MERDA- la mascherina la metto per rispettare te che hai una attività, ma se cammino per strada dove tu popolo soldatino non ci sei, io la mascherina non la metto e mi puoi multare arrestare, crocifiggere e financo ardere in pubblica piazza.- non credo che il virus sia così letale, io ho avuto di peggio e conosco benissimo la paura- ho delle opinioni personali poiché non seguo l’informazione che ci propinanoCu campa campa e cu mori…Muore!Popolo soldatino ma lo vedi che stanno generando una nuova economia di un mondo pararrelo che viaggia on line?La tua paura generata, alimentata dalla disinformazione voluta e studiata, MI DA FASTIDIO!!!SCUSATE, ho ancora dei pensieri nella mia testa per questo NEGO, Nego questo sistema, nego la perdita immotivata e mal gestita dei diritti civili e nego pure il Popolo, perché il popolo quello vero è morto tantissimo tempo fa. E se io nego? Che fastidio ti do? Non sono io che ti appesto e lo sai perché? Perché mi è rimasto il senso civico e mi ricordo del concetto del rispetto.Ora la soluzione è una ed una sola. Tu gregge io pecora nera. W la libertà!

