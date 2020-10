ASP SIRACUSA: TOTI E TOTINO TESTIMONIAL DELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Rep: A rafforzare il messaggio alla popolazione sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale, quest’anno ci saranno anche gli artisti siciliani Toti e Totino protagonisti di uno spot in onda sulle emittenti locali e diffuso anche attraverso le pagine social dell’Azienda. “Siamo grati ai due artisti – dichiara la direzione strategica aziendale – per avere accolto immediatamente il nostro invito contribuendo al nostro fianco, con la spontaneità che li contraddistingue, a fare comprendere quanto sia importante, soprattutto in questo periodo in cui coesiste l’emergenza covid-19, vaccinarsi contro l’influenza semplificando la diagnosi e la gestione dei casi sospetti”.

A distanza di dieci giorni dall’inizio della campagna vaccinale, l’Asp di Siracusa registra già un considerevole numero di prenotazioni telefoniche per tutto il mese di ottobre, a conferma che il messaggio, già dai primi momenti, è recepito dalla popolazione grazie alla massiccia campagna di informazione promossa dalla Regione. Oltre che negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri aderenti, la vaccinazione può essere praticata nel rispetto delle misure di profilassi antiCovid anche in tutti gli ambulatori vaccinali territoriali dell’Asp di Siracusa attraverso prenotazione telefonica ai numeri reperibili nella sezione dedicata del sito internet aziendale. Per il personale sanitario per cui vi è obbligo di vaccinazione, sono stati resi disponibili all’interno degli ospedali ambulatori vaccinali dedicati.

L’Azienda auspica una massiccia adesione alla vaccinazione sia della popolazione anziana che di tutte le persone a rischio per raggiungere l’obiettivo minimo di copertura che si propone il mondo scientifico per contrastare l’impatto sanitario e sociale di questa importante malattia infettiva nella popolazione. Per tale ragione, è fondamentale la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri che l’Azienda ringrazia per l’impegno che anche in questa occasione stanno dimostrando nell’informare e sensibilizzare i loro assistiti già a partire dalla altissima percentuale di adesione che si è registrata al programma formativo che è stato realizzato dall’Unità operativa Formazione permanente dell’Azienda nei quattro Distretti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto al fine di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di medici di famiglia e di pediatri.

Com’è già noto, a causa dell’emergenza Covid, il decreto assessoriale quest’anno ha apportato sensibili novità tra le quali, l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a partire dai 60 anni e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli adulti con patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza elencate nella circolare ministeriale, nonché l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i medici e il personale sanitario e sociosanitario di assistenza, così come per gli operatori a contatto con i pazienti istituzionalizzati in strutture residenziali o di lunga degenza, anche se volontario”.La vaccinazione è anche fortemente raccomandata per gli individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti o comunità, le gestanti in qualsiasi trimestre di gravidanza, i contatti stretti delle gestanti e dei nuovi nati fino al compimento del sesto mese di vita, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali, donatori di sangue ed altre categorie previste nel decreto 743/2020.

GLI ARTISTI TOTI E TOTINO TESTIMONIAL

DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER L’ASP DI SIRACUSA

Siracusa 15.10.2020 – A rafforzare il messaggio alla popolazione sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale, quest’anno ci saranno anche gli artisti siciliani Toti e Totino protagonisti di uno spot in onda sulle emittenti locali e diffuso anche attraverso le pagine social dell’Azienda. “Siamo grati ai due artisti – dichiara la direzione strategica aziendale – per avere accolto immediatamente il nostro invito contribuendo al nostro fianco, con la spontaneità che li contraddistingue, a fare comprendere quanto sia importante, soprattutto in questo periodo in cui coesiste l’emergenza covid-19, vaccinarsi contro l’influenza semplificando la diagnosi e la gestione dei casi sospetti”.

A distanza di dieci giorni dall’inizio della campagna vaccinale, l’Asp di Siracusa registra già un considerevole numero di prenotazioni telefoniche per tutto il mese di ottobre, a conferma che il messaggio, già dai primi momenti, è recepito dalla popolazione grazie alla massiccia campagna di informazione promossa dalla Regione. Oltre che negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri aderenti, la vaccinazione può essere praticata nel rispetto delle misure di profilassi antiCovid anche in tutti gli ambulatori vaccinali territoriali dell’Asp di Siracusa attraverso prenotazione telefonica ai numeri reperibili nella sezione dedicata del sito internet aziendale. Per il personale sanitario per cui vi è obbligo di vaccinazione, sono stati resi disponibili all’interno degli ospedali ambulatori vaccinali dedicati.

L’Azienda auspica una massiccia adesione alla vaccinazione sia della popolazione anziana che di tutte le persone a rischio per raggiungere l’obiettivo minimo di copertura che si propone il mondo scientifico per contrastare l’impatto sanitario e sociale di questa importante malattia infettiva nella popolazione. Per tale ragione, è fondamentale la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri che l’Azienda ringrazia per l’impegno che anche in questa occasione stanno dimostrando nell’informare e sensibilizzare i loro assistiti già a partire dalla altissima percentuale di adesione che si è registrata al programma formativo che è stato realizzato dall’Unità operativa Formazione permanente dell’Azienda nei quattro Distretti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto al fine di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di medici di famiglia e di pediatri.

Com’è già noto, a causa dell’emergenza Covid, il decreto assessoriale quest’anno ha apportato sensibili novità tra le quali, l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a partire dai 60 anni e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli adulti con patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza elencate nella circolare ministeriale, nonché l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i medici e il personale sanitario e sociosanitario di assistenza, così come per gli operatori a contatto con i pazienti istituzionalizzati in strutture residenziali o di lunga degenza, anche se volontario”.La vaccinazione è anche fortemente raccomandata per gli individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti o comunità, le gestanti in qualsiasi trimestre di gravidanza, i contatti stretti delle gestanti e dei nuovi nati fino al compimento del sesto mese di vita, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali, donatori di sangue ed altre categorie previste nel decreto 743/2020.