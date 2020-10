ASILI COMUNALI? FORSE ENTRO OTTOBRE NE PARTONO 4 SU 7. L’ARROGANZA DI QUESTI QUATTRO SCAPPATI DI CASA

Rep: Sono quattro gli asili comunali le cui strutture sono state consegnate oggi alle due cooperative assegnatarie, l’Amanthea e la Vitasi. Si tratta di quelli di via Cassia, via Basilicata, via Specchi e di quello interno al Tribunale. Ad oggi sono iscritti in tutto 71 bambini. Dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Maura Fontana: “Con la consegna odierna di 4 delle 5 strutture che partiranno quest’anno si sta concludendo una parte importante del procedimento che ha portato 5 dei 7 asili comunali ad essere strutture idonee sotto ogni punto di vista normativo, pronte alle attività didattiche per gli anni a venire. Il lavoro intrapreso dall’assessore Coppa e dagli uffici ha dato l’ottimo risultato di poter dare ai nostri bimbi ciò che è giusto, ossia ambienti a norma, confortevoli e di adeguato standard. La Giunta guidata dal sindaco Francesco Italia si sta distinguendo per la precisa volontà di definire e offrire i servizi che questa città chiede e merita anche a costo di impiegare più tempo e andare incontro a sterili critiche. Verificheremo che anche per i restanti due asili, Regia Corte e Mazzanti, sia fatto il necessario per renderli idonei, una volta disponibili i 500mila euro di finanziamenti dei quali sono destinatari”. Nel dettaglio agli asili che saranno gestiti da Amanthea, risultano iscritti 15 bambini per la struttura di via Basilicata, e 25 per quella di via Specchi. Ai rimanenti due, gestiti da Vitasi, risultano iscritti 21 bambini all’asilo di via Cassia e 10 a quello interno al Tribunale. All’ultimo asilo, quello di via Servi di Maria, la cui struttura sarà consegnata la prossima settimana, ad oggi risultano iscritti 30 bambini.

E’ il caso di dire subito che la dichiarazione dell’assessore Maura Fontana è delirante: Coppa ha fatto bene, il sindaco del Cga ancora meglio e gli asili nido comunali sono fermi da due anni! Per l’assessore queste sono solo sterili critiche? Ma ci vorrebbero i calci nel sedere altro che! Anche ad ottobre 2020 siamo quindi costretti a sentire promesse, chiacchiere, balle. Già il vice sindaco del cga Coppa disse in tv che siccome lui aveva fatto benissimo, gli asili sarebbero partiti a settembre e lo disse dopo che erano fermi praticamente da due anni scolastici. Oggi il nuovo assessore comunica che sono stati consegnati quattro asili, il quinto più avanti, gli altri due si sono persi nelle nebbie del fancazzismo di sindaco e assessori del cga. E questi 4 su 7 asili quando partono? Forse entro il mese. Ma forse, non si sa. Due anni di quarzate e due anni senza stipendio per 100 lavoratori. Sciocchezze, sterili critiche. Ma vedi l’arroganza di questi quattro scappati di casa.