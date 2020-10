AEROLINEE SICILIANE FIRMA UN PROTOCOLLO E ANNUNCIA CHE DIVENTERA’ OPERATIVA NELLA PRIMAVERA DEL 2021

Rep: Etna Hi-Tech rappresentata dal presidente Emanuele Spampinato, consorzio stabile per la ricerca e l’innovazione digitale che riunisce trenta imprese ad alto contenuto tecnologico dell’Etna Valley, e Luigi Crispino, presidente di Aerolinee Siciliane e del Consorzio Paradiso Sicilia hanno stretto un accordo per lo sviluppo di un CRS (Central Reservation System) tutto siciliano.

Il nuovo strumento tecnologico servirà il Consorzio senza scopo di lucro Paradiso Sicilia. Questo consorzio, promosso da Aerolinee Siciliane, riunisce le imprese del settore turistico, tanto piccole che grandi, le associazioni, le istituzioni culturali e, molto importante, le tante attività produttive specializzate nella creazione di prodotti di tipici e di prima trasformazione agroalimentare.

Il nuovo CRS integrerà un sistema di prenotazione e gestione delle presenze nelle strutture di ospitalità e dei servizi turistici in generale, e sarà anche un vero e proprio negozio virtuale. Tutte le imprese che vorranno trarre vantaggi per la propria impresa, potranno contare su una piattaforma estremamente flessibile ed efficace, approfittando della natura no profit dell’iniziativa strategica che consentirà ad ogni struttura di poter servire al meglio i propri ospiti e clienti. Ognuna di loro potrà anche garantire agli ospiti biglietti aerei a prezzo concordato.

Il sistema progettato da Paradiso Sicilia e che sarà realizzato da Etna High Tech è intimamente connesso con l’avvio dell’operatività di Aerolinee Siciliane, fissato per la primavera del 2021. Lo sviluppo del software sarà concluso nei prossimi due mesi, a tempo di record, grazie alla competenza e agli avanzati standard tecnologici e di sviluppo del Consorzio Etna Hi-Tech.

Questo è il primo accordo che vede al centro la compagnia aerea dei siciliani che chiuderà la sottoscrizione dell’aumento di capitale il prossimo 31 ottobre. Con la partnership tra Aerolinee Siciliane, Consorzio Paradiso Sicilia e Consorzio Etna Hi-Tech si costituisce una solida realtà che si fonda su innovazione, le migliori competenze manageriali e turistiche della regione, capacità di produrre valore per le imprese e i siciliani, insieme alla filosofia no profit per i servizi consortili.