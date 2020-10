ACQUACOLTURA / IL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 OTTOBRE SCORSO E’ UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER “ACQUA AZZURRA” CHE OPERA A PACHINO

Prestigioso riconoscimento per Acqua Azzurra, la società che produce acquacoltura in Sicilia, a Pachino. E’ del 23 ottobre infatti il decreto con cui il direttore generale di Pesca marittima e Acquacoltura, Rigillo, certifica che OP Avannotteria Siciliana/Acqua Azzurra che come detto opera a Pachino è produttore di acquacoltura per Spigole, Orate e Ombrine e che il suo operare è in linea con i regolamenti dell’Unione Europea e con tutti i regolamenti di legge previsti in questa materia. Insomma, Acqua Azzurra è leader nel meridione d’Italia e questa eccellenza si trova nella nostra terra, a Pachino e da oggi è riconosciuta dall’UE e quindi dal mercato europeo. Opera, per riconoscimento terzo, a livelli qualitativi molti alti ed è per questo che gode di una credibilità tale da meritare non solo un riconoscimento ma anche un adeguato sostegno dello Stato e della Regione siciliana. Parliamo infatti di una realtà occupazionale che nel recente passato ha vissuto momenti travagliati senza mai fermarsi nemmeno per un giorno, credendo sempre nella bontà del loro lavoro e quindi nelle possibilità di sviluppo che sono molteplici e che oggi vedono i primi concreti riscontri da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

