VACCARISI: SUGLI ASILI NIDO COMUNALI L’ENNESIMA BEFFA?

Rep: Ancora una volta i proclami di quest’amministrazione e le belle parole non si tramutano in fatti concreti.

Apprendiamo infatti che regna ancora oggi totale incertezza e confusione per quanto riguarda l’apertura degli asili nido comunali, e che anzi l’unica certezza è la non riapertura degli asili Baby Smile di Via Regina Corte e l’Arcobaleno di Via Mazzanti.

E dire che sicuramente L’amministrazione ha avuto parecchio tempo a disposizione per poter programmare interventi di messa in sicurezza nelle strutture, costrette ora a rimanere chiuse perché non idonee.

Una situazione questa che certamente stride con le dichiarazioni dell’amministrazione comunale, la quale al netto dell’emergenza Covid si dichiarava convinta e sicura di aver superato tutte le criticità e di poter garantire un servizio entro metà Settembre e che oggi, invece, si vede per l’ennesima volta costretta a modificare il tiro.

E tutto ciò neppure ci stupisce, non essendo certamente la prima volta che l’amministrazione dimostra di non seguire nessuna programma, ma di “vivere alla giornata “, e di non avere una visione chiara sulle misure necessarie per la nostra amata città.



Peraltro anche gli altri asili comunali sembra non riapriranno nei tempi previsti nelle scorse settimane, la cui apertura slitterà a fine mese se non addirittura ai primi di Ottobre.

Questa non programmazione si ripercuote naturalmente sui genitori, che non sanno dove, quanto e addirittura se i loro figli saranno ricollocati in altri asili comunali.



Insomma evidentemente per quest’amministrazione i nostri bimbi non meritano di iniziare l’asilo a metà settembre come gli altri nel resto di Italia, non costituendo questa tematica -come ampiamente dimostrato negli ultimi anni- una priorità per Sindaco e Giunta.

Credo che la città meriti più fatti e meno proclami, più asili aperti nei tempi prestabiliti e meno passerelle .

Gianmarco Vaccarisi

Commissario cittadino F.I.