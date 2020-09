SI BLOCCA LA PIATTAFORMA REGIONALE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Da venerdì 25 la piattaforma non permette l’accesso. Stiamo parlando della piattaforma della Regione che si occupa della concessione di contributi a fondo perduto alle micrimprese siciliane. I termini sono chiari. Dal 21 settembre al 4 ottobre di quest’anno le imprese interessate debbono compilare le istanze. Dal cinque ottobre al nove ottobre debbono provvedere ad inviarle. Un meccanismo semplice se tutto filasse via liscio, ma con la Regione siciliane questo è assai difficile che accada. Ad esempio per questi contributi a fondo perduto siamo nella fase della compilazione delle domande e praticamente da quattro giorni gli interessati non riescono a completare l’operazione, uno stop che ricade anche su chi lavora con queste procedure e cioè i commercialisti e i vari consulenti di settore. Probabilmente l’accesso non è possibile visto che le domande debbono essere tante per contributi di 6mila e 5mila euro, in ogni caso per un tetto massimo di 35mila euro. Troppe domande e piattaforma in tilt, anche stamattina, anche mentre scriviamo. La domanda è: se siamo all’ingorgo con blocco per la compilazione delle dpmande cosa succederà da lunedì 5 ottobre quando le stesse, il condizionale è d’obbligo, dovrebbero essere inviate?

