SALVO PETRILLA: DA SINDACO CONVOCHEREI SUBITO GLI STATI GENERALI DI TUTTE LE CATEGORIE

Salvo Petrilla, perchè Siracusa va sempre indietro? Cosa c’è sotto?

Mi verrebbe da rispondere facilmente ovvero perchè i cittadini siracusani non vanno avanti; nel senso che manca loro, secondo il mio modesto avviso, il senso dell’appartenenza ad una comunità che deve difendere i propri interessi senza pensare di dare fastidio o dispiaceri ad amici, parenti e colleghi. Se qualcosa è utile da farsi si deve fare anche se inevitabilmente vengono toccati interessi di parte che comunque non giovano alla collettività tutta. A Siracusa ci vuole coraggio.

Francamente tanti politici siracusani sono ignoranti e quel che è peggio, continuano a non studiare e non si fanno nemmeno aiutare

Non penso siano del tutto ignoranti bensì credo che non hanno interessi ad approfondire e quindi a studiare, il pensiero di chiedere eventuale aiuto è fuori da ogni loro logica.

Nei giorni scorsi abbiamo detto che don Rosario Lo Bello visto che ama sul serio Siracusa sarebbe stato un ottimo sindaco. Era un modo di aprire un confronto, è ovvio che un parroco non può essere il nuovo sindaco..

Sul ruolo delle guide spirituali del popolo non mi appassiono più di tanto, hanno già tanto da fare nel curare le anime che penso sia ridondante il dedicarsi anche alla cosa pubblica.

Rimpiangiamo la vecchia politica. Prima quando si diceva una bugia su fatti che interessavano la città, chi lo faceva e veniva scoperto, veniva cacciato con gran disdoro. Oggi Italia e Granata di bugie ne dicono tre al giorno e non succede nulla

Più che di bugie io parlerei di una classe politica inadeguata al progredire del tempo, oggi i giovani e le nuove forze sociali, quindi i cosiddetti corpi intermedi, hanno bisogno di SI o di NO, non si possono più costruire investimenti e futuro sulle incertezze. Poi magari si può sbagliare nel dire un SI od un NO però è fondamentale per motivare ogni tipo di attività senza indurre dubbi od incertezze. I nostri eroi locali dicono solo cose che non assimilerei a bugie bensì a sensazioni del tutto personali prive di strategie e visioni programmatiche assolutamente inesistenti e quindi paragonabili a bugie.

Mettiamo che tu domattina sei sindaco e lo sei per tre mesi, quali sono le cose che faresti subito per Siracusa?

Lo dico sopra convocherei gli stati generali siracusani e gli proporrei una programmazione sul futuro della nostra Città facendo assumere a ciascuna categoria di portatori di interessi legittimi il peso e la responsabilità di attuare atti amministrativi anche dolorosi ma che servono per mettere in sicurezza il futuro economico del Comune e programmare responsabilmente un progetto complessivo di sviluppo e di crescita economica ed occupazionale.

Per quanto tempo ancora dovremo subire un gruppo dirigente scadente che non dirige un bel nulla e pensa solo alla sua indennità d’oro?

Su questo aspetto non posso assolutamente prevedere alcunché. Boooo.

Facciamo chiarezza: sono arrivati 2,5 milioni per fare piste ciclabili a Siracusa. Ed anche circa 300mila euro per le strisce per terra che sono una vera quarzata. O no?

Le piste ciclabili, o meglio corsie, a dir loro, sono l’unica cosa che facilmente un Comune può inventarsi per potere spendere i contributi all’uopo previsti facendo un favore alla Regione Siciliana che potrà rendicontare alla Comunità Europea tali spese. Poi se saranno utili o no sarà solo il tempo a decidere, anche se a me sembrano un po’ care , perché tra pista e corsia c’è una certa differenza.

In questo momento al Comune i funzionari e i dipendenti sono pochi, causa Covid. Un cittadino o un imprenditore sono senza interlocuzione..

Al di la del numero e del Covid, credo che ci siano un vuoto atavico fra i funzionari ed i cittadini, ma qui torniamo però come al Monopoli alla partenza: senza una guida amministrativa capace di individuare obiettivi e dare indicazioni chiare circa i comportamenti rispetto alle funzioni pubbliche che rivestono tali funzionari, tutto diventa aleatorio e soprattutto i cittadini ed imprenditori non trovano risposte adeguate ai loro bisogni.

Da funzionario apicale quale sei, puoi spiegare al popolo perché dopo la nomina del Prefetto a commissario per il nuovo ospedale c’è questa lunga pausa? Perché tace anche l’Asp? Perché nessuno informa i cittadini?

Questo è un mistero però, non c’entra nulla il mio ruolo in amministrazione e sinceramente non saprei come commentare le tue corrette segnalazioni.

Il sindaco del Cga fa le foto coi centenari, ma si assenta al premio che celebra un grande siracusano come Elio Vittorini..

Questa la ritengo una vera caduta di stile e mi taccio.